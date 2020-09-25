В Брянске привокзальный сквер готов на 97 процентов

Практически готов центральный элемент сквера – новый фонтан. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске завершается капитальный ремонт привокзального сквера. На сегодняшний день он готов на 97 процентов. Здесь уже уложили тротуарную плитку общей площадью 1,3 тысяч гектаров. Установили лавочки, урны, сделали освещение и видеонаблюдение.

Подрядчики засеяли свыше тысячи квадратных метров газонов, высадили клены и декоративные кустарники. Полностью завершена реконструкция памятника Ленину. Рабочие продолжают монтировать забор, он сделан уже на две трети. Зону отдыха украсят декоративными элементами.

Практически готов центральный элемент сквера – новый фонтан. Все оборудование уже установлено, его осталось настроить и запустить. Пуско-наладочные работы проведет специалист из Санкт-Петербурга.

Фонтан состоит из 52-х водяных струй с пенным столбом в центре. На объекте в ближайшее время установят фигуру земного шара с подсветкой.

Работы по реконструкции привокзального сквера полностью завершат до конца сентября, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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