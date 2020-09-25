В Брянской области Денис Мантуров посетил велосипедный завод

Жуковский веломотозавод выпускает конкурентоспособную технику нового поколения.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Министр промышленности и транспорта Денис Мантуров побывал на жуковском веломотозаводе. Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал высокому гостю заводские цеха и продукцию предприятия.
Жуковский веломотозавод выпускает конкурентоспособную технику нового поколения - многоскоростные, горные и детские велосипеды, квадроциклы, снегоходы и снегоболотоходы.
Большинство новых моделей разрабатывают свои специалисты инженерно-конструкторской службы. На предприятии трудятся 1 100 человек, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
Напомним, 25 сентября на Брянщину с рабочим визитом приехал министр промышленности и транспорта Денис Мантуров. Он побывает на ряде производств региона, проведет рабочее совещание с губернатором, познакомится с выставкой промышленных предприятий.
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