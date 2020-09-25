В Брянской области Денис Мантуров посетил велосипедный завод

Жуковский веломотозавод выпускает конкурентоспособную технику нового поколения. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Министр промышленности и транспорта Денис Мантуров побывал на жуковском веломотозаводе. Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал высокому гостю заводские цеха и продукцию предприятия.

Жуковский веломотозавод выпускает конкурентоспособную технику нового поколения - многоскоростные, горные и детские велосипеды, квадроциклы, снегоходы и снегоболотоходы.

Большинство новых моделей разрабатывают свои специалисты инженерно-конструкторской службы. На предприятии трудятся 1 100 человек, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, 25 сентября на Брянщину с рабочим визитом приехал министр промышленности и транспорта Денис Мантуров. Он побывает на ряде производств региона, проведет рабочее совещание с губернатором, познакомится с выставкой промышленных предприятий.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».