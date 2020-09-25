Директора брянской школы оштрафовали за ремонт туалетов во время учебы

Директора брянской школы оштрафовали за ремонтные работы во время учебы. В одной из школ Гордеевского района ремонтировали спортзал и санузлы. Образовательный процесс при этом не останавливался. При этом не обеспечивались требования к условиям обучения детей.

После прокурорской проверки начальнику районного управления образования внесли представление, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Директора школы привлекли к административной ответственности. Ей назначили штраф три тысяч рублей.

На данный момент все нарушения устранили.

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