Студент уехал, а платеж остался

Фото: АО «Чистая планета».

Не все выпускники после окончания школы поступают в вузы и колледжи своего города или района. Кто-то уезжает учиться в областной центр или в другой населенный пункт. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области рассказывает, как в таком случае семье студента получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО и какие документы нужно предоставить?

- Чтобы получить перерасчет, необходимо обратиться с заявлением в офис регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области (АО «Чистая планета») по адресу: Брянск, улица Фокина, 108а или направить документы на почтовый адрес компании или электронный: info@chplanet.ru . Процедура проводится согласно Постановлению Правительства РФ №354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». К заявлению необходимо приложить копию последней квитанции по оплате коммунальных услуг (для идентификации абонентского счета плательщика, чтобы было сделать перерасчет) и справку о временной регистрации по другому месту жительства. Обычно иногородние студенты проживают в общежитиях при учебных заведениях и трудностей с предоставлением сведений о временной регистрации не возникает. Но если учащийся живет в другом городе и снимает квартиру, то это тоже нужно подтвердить документально. В данном случае, потребуется договор аренды жилого помещения с указанием имени и паспортных данных квартиросъемщика. Напоминаем, что документы на перерасчет услуги «Обращение с ТКО» необходимо подавать каждые полгода, - рассказала заместитель руководителя управления АО «Чистая планета» Оксана Радич.