В Брянской области возобновил работу передвижной зоопарк

В Брянской области Карачевский районный суд из-за нарушений ветеринарного законодательства закрыл на 18 суток передвижной зоопарк «Ноев ковчег».

В зверинце находится около 80 животных – парнокопытные, грызуны, хищники, птицы. Их привезли в Карачев из Орловской области. Выяснилось, что животных зоопарка перевозили без ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде. Это не позволяет подтвердить их ветеринарно-санитарную безопасность.

Прежде владелец зоопарка уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Поэтому суд обязал предпринимателя приостановить деятельность зоопарка на 18 дней.

Владелец учреждения поставил животных на учет с учетом требований ветеринарного законодательства. Поэтому суд разрешил передвижному зоопарку возобновить работу, рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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