В брянской колонии нашли нарушения во время проверки

В брянской колонии №4 в поселке Каменка в Брасовском районе нашли нарушения во время проверки. Исправительное учреждение в пятницу, 25 сентября, посетил заместитель прокурора области Шойсорон Доржиев.

- Проверкой выявлены нарушения режима отбытия наказания, норм трудового законодательства, медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В адрес УФСИН России по Брянской области внесли представление.

Прокурор проверял, соблюдают ли в колонии права заключенных, получают ли они необходимую медицинскую помощь, соответствуют ли санитарным нормам помещения в колонии, законно ли применяют меры дисциплинарного воздействия.

Проверяющие обошли территорию учреждения, жилую и производственную зону, штрафной изолятор, камеры, пищеблок, медицинскую часть. Осужденных приняли по личным вопросам.

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