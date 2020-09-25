БМЗ отмечает День машиностроителя

Фото: АО «УК «БМЗ».

Накануне профессионального праздника, Дня машиностроителя, на Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») удостоены наград за большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд более 60 работников.

Профессиональные достижения заводчан отмечены наградами Министерства промышленности и торговли, городского и областного уровня, администрации предприятия. Ежедневный труд коллектива БМЗ – весомый вклад в развитие отечественной промышленности, формирование системы эффективных грузоперевозок, укрепление экономического потенциала Брянской области и страны в целом.

На БМЗ организовано уникальное для России крупносерийное производство магистральных грузовых и маневровых тепловозов. Мощности завода позволяют производить 300 секций магистральных тепловозов и 240 маневровых тепловозов в год. Это соответствует потребностям в обновлении локомотивного парка «Российских железных дорог», крупных предприятий России и ближнего зарубежья.

Завод входит в число системообразующих для экономики Брянской области предприятий, является одним из крупнейших работодателей Брянской области, входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. Ежегодные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составляют порядка 2 млрд рублей.

БМЗ постоянно реализует новые проекты, расширяет линейку выпускаемых локомотивов.

Все это – результат слаженной работы коллектива брянских машиностроителей, творческого подхода, ответственности и неравнодушия каждого.

В этом году празднование Дня машиностроителя на БМЗ не было масштабным из-за ограничительных мер, необходимых для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Заводчане участвовали в акциях и флешмобах в режиме онлайн. Совет молодежи включился в эстафету видеопоздравлений заводов группы компаний «Трансмашхолдинг». Праздничная программа, подготовленная молодыми машиностроителями, транслировались на установленных в цехах мониторах во время перерывов на отдых.