В Брянске на переулке Октябрьском ограничат стоянку автомобилей

В Брянске на переулке Октябрьском в районе кафедрального собора ограничат стоянку автомобилей.
Сотрудники городского дорожного управления установят здесь соответствующие дорожные знаки. На местности будет работать эвакуатор.
Водителей просят принять во внимание данную информацию, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
На местности будет работать эвакуатор.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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