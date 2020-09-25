В Брянске на переулке Октябрьском ограничат стоянку автомобилей

В Брянске на переулке Октябрьском в районе кафедрального собора ограничат стоянку автомобилей.

Сотрудники городского дорожного управления установят здесь соответствующие дорожные знаки. На местности будет работать эвакуатор.

Водителей просят принять во внимание данную информацию, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

На местности будет работать эвакуатор. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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