В брянском Новозыбкове установили биотуалеты

В Новозыбкове Брянской области установили биотуалеты. Прежде в центре города был всего один общественный клозет, ужасающее состояние которого пугало горожан.

После многочисленных жалоб власти обратили внимание на проблему. Рассадник антисанитарии наконец-то закрыли, а за зданием горадминистрации поставили два биотуалета.

Градоначальники обещают, что отхожее место будут регулярно чистить, а также дважды в день проводить его уборку, рассказал сайт БрянскНОВОСТИ.RU.

Старый стационарный туалет планируют отремонтировать. К слову, последний раз ремонт здесь был всего лишь весной текущего года. Но за полгода в клозете разбили перегородки и плитку, разрисовали стены, сломали сантехническое оборудование.

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