Жительница Брянска оскорбила и оклеветала полицейского

В Брянске завели уголовное дело за оскорбление полицейского и заведомо ложное сообщение о преступлении.

Вечером 23 мая 2020 года в Брянске 54-летняя местная жительница, защищая свою дочь, оскорбила полицейского в неприличной форме. Инцидент произошел около дома №44 по улице Дзержинского.

Позднее в отделении полиции Фокинского района женщина написала заведомо ложный донос об избиении ее и ее дочери полицейским. Однако после изучения записей камер наблюдения данный факт не подтвердился.

На женщину завели уголовные дела за оскорбление представителя власти и за заведомо ложный донос, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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