В Унечском районе временно закроют переезд на перегоне Выгоничи-Пильшино

В понедельник, 28 сентября, с 10:00 до 15:00 в Унечском районе на перегоне Выгоничи – Пильшино для движения автомобилей закроют переезд 46-й километр. Здесь проведут плановые ремонто-путевые работы. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов и подготовки железнодорожной дороги к работе в зимний период, поясняют в управлении Московской железной дороги.

Автомобилисты могут объехать место ремонта через путепровод, который находится на 48-м километре перегона Выгоничи – Пильшино.

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