Фото: группа «Отдел молодежной политики. БРЯНСК» в vk.com.

В Брянске наградили победителей фотоконкурса «Улицы моего города». Церемония прошла 25 сентября в городском комитете по делам молодежи, семьи, материнства и детства.

Конкурс среди брянских фотографов проводился ко Дню города Брянска. Победителей выбирали в трех номинациях: «Брянск в лицах», «Наш город строится – наш город растет», «Я и мой город».

На конкурс прислали около 90 работ, рассказали в комитете по делам молодежи, семьи, материнства и детства. Проголосовать за них мог любой желающий. По результатам онлайн-голосования выбрали трех победителей.

В номинации «Я и мой город» победила фоторабота Анны Титовой, в номинации «Брянск в лицах» – снимок Елены Карпенковой, в номинации «Наш город строится - наш город растет» – работа Полины Журавлевой.

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