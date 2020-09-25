В Суземском районе пьяный мотоциклист врезался в ограждение

В Суземском районе пьяный мотоциклист врезался в тросовые ограждения на обочине. ДТП случилось около полуночи в четверг, 24 сентября, на седьмом километре автодороги «Безгодково-Павловичи-Страчово-Суземка».

34-летний водитель мотоцикла сел за руль транспортного средства без мотошлема. Он выехал из Павловичей и двигался в сторону Алешковичей. На скорости мужчина не справился с управлением. Мотоцикл врезался в тросовое ограждение обочины, а сам водитель упал с него.

Ночной гонщик получил открытый переломом нижней трети бедренной кости со смещением. Пострадавшего госпитализировали, сообщает УГИБДД по Брянской области. Точные обстоятельства случившегося выясняют.

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