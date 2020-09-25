В ДТП с перевернувшейся "скорой" в Брянске пострадал водитель

Фото: "Типичный Брянск".

В дорожно-транспортном происшествии с перевернувшейся машиной скорой помощи в Брянске пострадал водитель. 67-летний мужчина обратился в травмпункт Бежицкого района. Он ушиб предплечье. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.

Автоавария случилась в начале одиннадцатого в четверг, 24 сентября, на кольце на улице Флотской, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Водитель УАЗ-39623 ехал от улицы Литейной в сторону Ульянова. На автомобиль были нанесены специальные схемы, он был оборудован звуковыми и световыми сигналами. Кроме того, "скорая" была коронавирусной. На фото с места ДТП были видны медики в защитных костюмах.

Машина скорой помощи столкнулась с ГАЗ-31105, которым управлял 32-летний автомобилист. Водитель "Волги" был на перекрестке с круговым движением.

Водитель "скорой" при приближении к перекрестку подал четыре одиночных звуковых сигнала. От удара УАЗ перевернулся.

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