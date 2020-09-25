В Брянске сняли с должности природоохранного прокурора Максима Зубко

В Брянске сняли с должности природоохранного прокурора области Максима Зубко. 24 сентября он подтвердил эту информацию, сообщает "Городской". Но причин называть не стал.

Не комментируют пока увольнение и в прокуратуре Брянской области. На официальном сайте Максим Зубко указан как руководитель природоохранной прокуратуры.

Максим Зубко занимает должность природоохранного прокурора Брянской области с 2013 года. Очередной контракт с ним заключили в 2018-м.

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