На брянской границе скопилась очередь из 100 грузовиков

В пункте пропуска через границу в Брянской области Тробортное скопилась очередь из ста грузовиков. Все они стоят на выезд из России. Пункт пропуска находится в Севском районе.

- На въезд в Россию очереди нет, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - Пропуск легковых автомобилей происходит без задержек.

В Брянской области на данный момент нет очередей в пункте пропуска Новые Юрковичи в Климовском районе. Тем, кто застрял на границе с Украиной, советуют воспользоваться ближайшим от Троебортного пунктом пропуска Суда в Курской области.

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