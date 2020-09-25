В Брянске в следующем году отремонтируют 10 дворов

В Брянске в следующем году отремонтируют десять дворов. Их список утвердили на заседании общественной комиссии в городской администрации. Четыре дворовых территории находятся в Бежицком районе. По два двора приведут в порядок в остальных районах города.

Дворы будут ремонтировать по программе "Формирование комфортной городской среды".

Список дворов, включенных в программу в 2021 году: Бежицкий район: - ул. Ново-Советская, д.142,144, ул. Гастелло, д. 2,4,6 - ул. Ново-Советская, д. 117, 117а - ул. Металлистов, д.20, пер. Металлистов, д.9, 11 - ул. 22 Съезда КПСС, д. 47,49, 51, 53а Володарский район: - ул. Володарского д.5 корп.1 - ул. Пушкина, д.19, пер. Волгоградский, д. 14 Советский район: - ул. Ромашина, д. 35/1, 35/2 - ул. Карла Маркса, д.12 Фокинский район: - ул. Новозыбковская, д.7, 9, 9г - ул. Красных Партизан, д.4

Кроме того, по программе отремонтируют четыре сквера: Пролетарский в Бежице, перед кинотеатром "Салют" в Володарском, Игната Фокина - в Фокинском районе, энергетиков - в Советском.

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