В Брянске затопило улицу Куйбышева из-за коммунальной аварии

Фото: vk.com.

В Брянске из-за коммунальной аварии затопило улицу Куйбышева в Бежицком районе. Она случилась в четверг, 24 сентября. В воде оказалась также улица 3-го Интернационала.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, во время ремонтных работ повредили пожарный гидрант. Он был расположен в смотровом колодце.

На место аварии выехали сотрудники горводоканала. Они перекрывают участок водопровода с холодной водой. К вечеру воду удалось остановить. Теперь рабочие должны заменить поврежденный гидрант.

После аварии вода с улиц ушла, но оставила слой грязи.

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