В Брянской области на тесты на коронавирус тратят полтора миллиона рублей в день

В Брянской области на тесты на коронавирус тратят около полутора миллионов рублей в день. Об этом сказал губернатор Александр Богомаз на заседании областной Думы в четверг, 24 сентября. Глава региона отмечал, что делать больше тестов - нецелесообразно. С таким предложением выступил один из депутатов.

Кстати, по данным оперативного штаба, в Брянской области ежедневно выполняют порядка полутора тысяч тестов на коронавирус. Получается, один тест обходится бюджету в одну тысячу рублей.

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