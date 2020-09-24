В Брянской области на ИВЛ находятся 14 больных коронавирусом

В Брянской области на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов с коронавирусом. Такие данные на 22 сентября озвучили в областном правительстве на заседании оперативного штаба. Всего в регионе 391 койка занята в коронавирусных госпиталях.

Почти пять тысяч человек находятся на самоизоляции из-за коронавируса. Они контактировали с больными инфекцией или приехали из неблагополучных по COVID-19 стран.

В регионе работают пять госпиталей для больных коронавирусом. В них развернуто 629 коек, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. К 559 из них подведен кислород. К 210 можно подключить аппараты ИВЛ.

При ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе могут за сутки развернуть около трех тысяч инфекционных коек.

В Брянскую область поступило первых 42 дозы вакцины от коронавируса. До конца года поступит еще 1032 дозы.

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