Двух брянцев требуют лишить прав за злоупотребление алкоголем

Брянская прокуратура потребовала лишить двух жителей Володарского района водительских прав. Мужчины страдают алкогольной зависимостью и находятся на учете в областном наркодиспансере.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по своему состоянию здоровья они не могут безопасно водить автомобили. Каждое их появление на трассе за рулем несет угрозу для других участников дорожного движения.

Иски прокуратуры сейчас рассматривают в суде.

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