Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Двух брянцев требуют лишить прав за злоупотребление алкоголем

Мужчины угрожают безопасности водителей и пешеходов
Надежда СОКОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий

Брянская прокуратура потребовала лишить двух жителей Володарского района водительских прав. Мужчины страдают алкогольной зависимостью и находятся на учете в областном наркодиспансере.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по своему состоянию здоровья они не могут безопасно водить автомобили. Каждое их появление на трассе за рулем несет угрозу для других участников дорожного движения.

Иски прокуратуры сейчас рассматривают в суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».