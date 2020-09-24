Жителя Брянска осудили за угрозу ребенку убийством топором

59-летнего жителя Брянска осудили за угрозу убийством ребенку. Мужчину приговорили к году ограничения свободы.

В суде установили, что 29 мая пьяный мужчина угрожал отрубить голову топором ребенку. Ему не понравилось, что соседский мальчишка бегал по коридору общежития и искал внимания взрослых. В суде обвиняемый пояснил, что таким образом воспитывал мальчика.

- Приговор вынесли в мировом суде Фокинского района, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он пока не вступил в законную силу.

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