В брянских селах отсутствуют очереди в детские сады

На Брянщине потребность в детских садах выше имеющихся площадей: на 100 мест приходится 105 детей. Этот показатель неоднороден по населенным пунктам региона. В городах на 100 мест приходится 113 детей, а вот в селах – только 72 ребенка.

К концу 2019 года детские сады посещали 56092 воспитанника. С малышами работают 4787 педагогов, 2802 из них имеют высшее образование. Сотрудники дошкольных учреждений достаточно молоды.

В регионе работают 1392 педагога в возрасте от 30 до 39 лет, 1514 человек – от 40 до 49 лет. Есть и молодые специалисты: 546 сотрудников детских садов еще не достигли 30 лет.

При этом большинство работников трудятся в детских садах более 20 лет, рассказали в федеральной службе государственной статистки по Брянской области.

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