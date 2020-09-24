В Брянске передали в суд уголовное дело о смертельном ДТП на проспекте Московском

В Брянске уголовное дело о смертельном ДТП на проспекте Московском передали в суд. 23-летнего водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Авария случилась 3 июля около половины первого ночи. По версии следствия, водитель "Рено Лагуна" двигался по проспекту со скоростью 107 километров в час. Автомобилист сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре". Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

- Уголовное дело по существу рассмотрит Фокинский районный суд, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».