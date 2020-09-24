В Брянске в аварии перевернулась машина коронавирусной «скорой помощи»

Фото: группа "Типичный Брянск" в vk.com.

В Брянске на кольце в районе остановки общественного транспорта «Памятник болгарам» в аварию попала машина «скорой помощи». Фотографии и видеозаписи происшествия очевидцы выкладываю в социальных сетях.

Судя по снимкам, автомобиль от удара перевернулся. Вокруг него ходят медицинские работники в защитных коронавирусных костюмах.

О пострадавших и причинах ДТП, а также о том, кто стал виновником аварии, пока неизвестно. Официальной информации о происшествии не поступало.

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