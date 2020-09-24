Дорожно-транспортное происшествие случилось на 27 километре дороги «Обход города Брянска» в Брянском районе. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В аварии под Брянском погиб 51-летний водитель «Тойоты». Мы уже сообщали о страшной аварии, произошедшей вечером 23 сентября. О подробностях ДТП рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 27 километре дороги «Обход города Брянска» в Брянском районе около 18.45.

Причиной трагедии могло стать плохое самочувствие 51-летнего водителя внедорожника. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

51-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь в направлении поселка Супонево со стороны дороги «Брянск-Дятьково», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Даф». После этого «Тойоту» отбросило на двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Рено Лагуна», за рулем которого был 32-летний водитель.

В аварии погиб водитель «Тойоты». Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства ДТП. По одной из версий, причиной трагедии могло стать плохое самочувствие 51-летнего водителя внедорожника, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».