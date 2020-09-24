«Динамо-Брянск» проиграл «Крыльям Советов» с разгромным счетом 0:7

Фото: группа ФК «Динамо Брянск» в vk.com.

Футбольная команда «Динамо-Брянск» проиграла одной из сильнейших сборной турнира «Крыльям Советов» со счетом 0:7. Матч прошел в Самаре 23 сентября.

После игры на пресс-конференции тренер брянской команды Александр Горбачев прокомментировал итоги матча.

- Чудес не бывает. Индивидуально сильные футболисты переигрывали нас в каждом эпизоде. К тому же не играли семь-восемь человек из основного состава, - сказал он.

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