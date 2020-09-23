В этом году из-за эпидемии коронавируса и осеннего роста числа простудных заболеваний принято решение запустить систему отопления раньше обычного. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области отопительный сезон начнется 28 сентября. В первую очередь теплом обеспечат социальные учреждения – школы, детские сады, больницы. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.

Традиционно отопление включают, если среднесуточная температура не превышает плюс 8 градусов на протяжении пяти суток. Но в этом году из-за эпидемии коронавируса и осеннего роста числа простудных заболеваний принято решение запустить систему отопления раньше обычного.

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