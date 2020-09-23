Брянский зоолог посчитал северных медведей

Внешне медведи «Брянского леса» и «Онежского Поморья» очень похожи. Фото: заповедник "Брянский лес"

Брянский зоолог, заместитель директора по научной работе заповедника «Брянский лес» Елена Ситникова присоединилась к ежегодному подсчету медведей на побережье Белого моря.

Учет велся девять дней в национальном парке «Онежское Поморье». В нем приняли участие помимо брянского специалиста и работников самого заповедника сотрудники центра спасения медвежат-сирот Сергей и Екатерина Пажетновы.

Две группы зоологов прошли по беломорскому побережью около двухсот километров. В процессе работы они измеряли медвежьи следы, остатки жизнедеятельности животных, маркированные деревья. Группе, в которую входила Елена Ситникова, удалось встретить на пути самих медведей и сфотографировать их.

– Внешне медведи «Брянского леса» и «Онежского Поморья» очень похожи, это не камчатские медведи, – рассказала Елена Ситникова. – А вот поведение у медведей разное. Поморские медведи более спокойные, не напуганы человеком.

По результатам учета специалисты составят отчет, где зафиксируют ориентировочное количество медведей, их возрастную и половую структуру, рацион и другие особенности жизни, рассказали в заповеднике «Брянский лес».

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