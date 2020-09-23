Жителя Жуковского района направили лечиться по решению суда

Житель Жуковского района, больной инфильтративным туберкулезом легких, с ноября 2019 года упорно отказывался проходить курс лечения. На учете у врача-фтизиатра он состоит с декабря 2018 года. Зная свой диагноз, он продолжал общаться с окружающими, чем подвергал их здоровье опасности.

В ситуацию вмешалась прокуратура Жуковского района. Прокурор подал иск в суд. В итоге, по решению суда, злостного нарушителя санитарно-противоэпидемиологического режима в принудительном порядке отправили на лечение в противотуберкулезное учреждение, сообщает прокуратура Брянской области.

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