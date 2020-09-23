Бывшего директора брянского завода будут судить за взятку 8 миллионов рублей

В Брянске будут судить бывшего управляющего директора АО "192 Центральный завод железнодорожной техники". Его обвиняют в получении взяток.

По версии следствия, с июля 2014-го по июля 2017 года директор получил через посредника взятку 8,1 миллиона рублей. Посредник являлся контрагентом фирмы. Взятку передало руководство другого предприятия-поставщика металла. За незаконное вознаграждение предприятие должно было "закрыть глаза" на срыв сроков поставки товара и не предъявлять претензии.

- Кроме того, обвиняемый 15 июня 2017 года получил от того же посредника еще одну взятку - 396 000 рублей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Деньги перечислили на банковскую карту, оформленную на другое лицо, но находящуюся в пользовании обвиняемого. За вознаграждение обещали заключить контракт на поставку металла для нужд завода.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области. Расследование уголовного дела завершили.

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