Брянского автоинспектора обвиняют в получении взятки

Инспектора Почепской дорожно-патрульной службы обвиняют в получении взятки. 15 февраля, выполняя свою привычную работу на трассе «Почеп-Мглин-Бельково», он остановил автомобиль, за рулем которого находился житель Мглинского района. Причина - нарушение правил дорожного движения.

Чтобы избежать ответственности, автоинспектор предложил нарушителю откупиться. Тот согласился и при помощи мобильного приложения перевел на счет знакомого инспектора ДПС 15 тысяч рублей. После чего 10 тысяч рублей с данного счета поступили на баланс личного мобильного телефона инспектора ДПС. который остановил нарушителя.

Получателя этого незаконного денежного перевода ждет лишение свободы сроком до одного года, сообщает прокуратура Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».