В Брянске просрочили ремонт улицы Фокина. Объект должны были сдать еще 15 сентября. Но до сих пор на улице - рабочая техника и дорожники.

- На просрочку повлиял тот факт, что в августе подрядчик АО «Брянскавтодор» сконцентрировал ресурсы на обустройстве нового участка дороги по улице Горбатова, чтобы 1 сентября дети пошли к построенной школе №71 по благоустроенной улице, - сказал Александр Макаров на заседании горсовета.

С подрядчика взимают штрафы за каждый день просрочки муниципального контракта. Мэр пообещал, что работы будут завершены в начале октября.

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