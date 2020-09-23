Жителю Брянска незаконно отключили в квартире свет

ООО УК «Мегаполис плюс» приостановила подачу электроэнергии в квартиру одного из жильцов многоквартирного дома, расположенного в Володарском районе Брянска. Света в квартире не было больше чем два месяца. Причиной отключения стала задолженность хозяина квартиры за услугу по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

- Во время прокурорской проверки выяснилось, что задолженности на самом деле не было, - говорят в пресс-служба прокуратуры Брянской области.

По решению суда, виновным был признан директор ООО УК «Мегаполис- Плюс». За административное правонарушение он получил штраф 10 тысяч рублей. А поставку электроэнергии в квартиру возобновили.

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