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В Брянске проект приюта для безнадзорных животных будет готов к концу года

Сейчас подготавливают временную площадку для содержания бродячих собак
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Уже подобрали территорию, где планируют размещать бродячих собак на время строительства приюта.

Уже подобрали территорию, где планируют размещать бродячих собак на время строительства приюта.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянске разрабатывают проектно-сметную документацию по строительству приюта для безнадзорных животных. К декабрю проект вместе с заключением экспертизы будет полностью готов.

Затем чиновники объявят торги на определение подрядной организации, которая будет строить учреждение. Одновременно с этим уже подобрали территорию, где планируют размещать бродячих собак на время строительства приюта.

В настоящее время идут необходимые согласования с областным управлением ветеринарии, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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