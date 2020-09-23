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Трем брянским ученым присвоят почетное звание

На заседании горсовета утвердили кандидатуры
Марина АНТОНОВА
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Трем брянским ученым могут присвоить почетное звание "Заслуженный ученый Брянской области". Кандидатуры утвердили на заседании горсовета, которое проходит в среду, 23 сентября.

На почетное звание претендуют доктор технических наук, профессор кафедры «Механика и динамика и прочность машин» БГТУ Владимир Сакало, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений факультета истории и международных отношений БГУ имени академика Петровского» Семен Блуменау и профессор, заведующая кафедрой «Экономика и менеджмент» БГИТУ Ирина Кузовлева.

Окончательное решение о присвоении почетного звания "Заслуженный ученый Брянской области" примут на заседании Брянской областной Думы.

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