В ДТП на улице Ново-Советской в Брянске пострадал 65-летний пенсионер

Появились подробности дорожно-транспортного происшествия на улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска. Авария случилась около половины десятого вечера во вторник, 22 сентября, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

36-летний водитель "Митцубиси Лансер" ехал со стороны улицы Литейной. Он поворачивал налево на улицу Молодой Гвардии и не пропустил "Фиат Браво", который двигался по встречной полосе. В результате машины столкнулись.

Травмы получил 65-летний пассажир "Митцубиси". Мужчину госпитализировали с переломом ключицы.

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