В Большом Полпине закончили ремонт улицы Челюскинцев

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске завершили капитальный ремонт дороги на улице Челюскинцев. Здесь уложили 2,1 километра нового асфальта, построили тротуары, установили больше 60 новых светодиодных фонарей, обустроили остановки, нанесли разметку.

- На улице восстановили систему водоотводов, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Укрепили бетонные лотки. Для обеспечения водоотведения заменили трубы.

Комиссионная приемка отремонтированной дороги прошла во вторник, 22 сентября. Лаборатория взяла на исследование асфальт с проезжей части и с тротуара. Он оказался качественным, необходимой толщины.

У комиссии возникли некоторые замечания по объекту. Подрядчик обещал устранить их в ближайшее время. После этого подпишут акт приемки дороги.

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