Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске завершили торги на строительство новой школы в 4-м микрорайоне. Их выиграла фирма "Стройдело". Этот же подрядчик возводил школу №71 на территории старого аэропорта.

Школа появится рядом с детским садом "Левушка", сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. И откроет свои двери для учеников 1 сентября 2022 года.

Строительство новой школы обойдется в 705 миллионов рублей. До этого сообщали, что на школу выделят 1,1 миллиард рублей. Проект школы такой же, как и школы №71. Ее строительство и оборудование обошлось в 950 миллионов рублей.

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