В Брянске на смоленской трассе установили разделительные столбики

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Советском районе Брянска на смоленской трассе установили разделительные столбики. Фотографии нововведения опубликовали пользователи в социальных сетях. Столбики начинаются от гипермаркета "Линия".

Новые элементы дороги должны препятствовать выезду на встречную полосу. Водители не смогут развернуться через двойную сплошную линию в нарушение правил дорожного движения.

Пользователи пишут, что такие же столбики появились в селе Супонево на выезде на гомельскую трассу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».