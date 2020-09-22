Житель Суземки украл 95 тысяч рублей у выпускника

23-летнего жителя брянского поселка Суземка подозревают в краже 95 тысяч рублей с банковской карты.

Подозреваемый молодой человек находился в Трубчевском районе на праздновании выпускного у своего 18-летнего знакомого. Улучив момент, пока приятеля не было рядом, он взял его мобильный телефон. Зашел в банковское приложение и перевел крупную сумм сначала на карту родственнику, а затем и на свою.

Выпускник обнаружил пропажу только на следующий день и обратился к сотрудникам полиции. Им удалось установить личность вора. Да и 23-летний парень сам признался в содеянном. Большую часть украденной суммы он вернул, а также и стиральную машину, которую уже успел купить на краденные деньги.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. Ему грозит шесть лет колонии.

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