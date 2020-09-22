Брянских волонтеров наградили медалями и грамотами президента России

Церемония прошла 22 сентября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске 22 сентября полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев наградил грамотами и памятными медалями главы государства волонтеров акции взаимопомощи «Мы вместе». В церемонии принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Среди награжденных – добровольцы, развозившие бесплатные продуктовые наборы, волонтеры-медики. Награды получили артистка драматического театра, художник и доброволец поискового отряда «ЛизаАлерт», рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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