Брянский Партизанский дуб участвует в конкурсе за звание дерево года

Фото: сайт "Дерево года".

Брянский Партизанский дуб, произрастающий в селе Глинное Навлинского района порядка 267 лет, готов стать участником конкурса за звание дерево года. Создана специальная интернет-площадка, где возможно проголосовать за могущественное дерево.

Наряду с ним, по решению комиссии, в конкурсе принимают участие 12 деревьев.

Сам же Партизанский дуб имеет интересную биографию. Во время Великой Отечественной войны под его раскидистыми ветвями встречались участники партизанского отряда «Смерть немецким оккупантам». Благодаря массивности и мощности ветвей, на дереве удалось оборудовать наблюдательный пункт. Поэтому передвижение немецких солдат брянским партизанам было видно как на ладони.

В случае победы в конкурсе, брянский исполин представит нашу страну на международном уровне. Желающие поддержать уникального конкурсанта могут проголосовать на сайте конкурса.

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