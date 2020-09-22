Брянские школы присоединились к всероссийской акции по сбору батареек

Фото: АО «Чистая планета».

Отработанные элементы питания теперь можно выбросить в специальные боксы, которые установлены не только в офисе регионального оператора по обращению с ТКО и нескольких сетевых магазинах и, но и в 29 образовательных учреждениях города.

- Акция «Сдай батарейку – спаси ежика Брянщины!», организованная АО «Чистая планета», компанией Duracell RU и Департаментом образования и науки Брянской области направлена на экологическое воспитание не только подрастающего поколения, но и взрослых. В течение трех месяцев школьники, их родители и учителя будут собирать батарейки различных типов и брендов. По итогам акции партнеры регионального оператора по обращению с ТКО обеспечат вывоз собранных батареек и их утилизацию на Челябинском заводе – единственном в России, который перерабатывает элементы питания. Кроме того, в школах пройдут тематические экоуроки, на которых дети узнают, какой вред наносят использованные батарейки окружающей среде, почему их нельзя выбрасывать в мусорное ведро, а нужно складировать в специальные боксы, чтобы потом утилизировать. Во время проведения акции предусмотрены и творческие конкурсы, например, - создание видеоролика и агитационного плаката на экологическую тему. Победители акции будут награждены призами и дипломами от Департамента образования и науки Брянской области и регионального оператора, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

- Наша школа одной из первых включилась в проведение акции «Сдай батарейку- спаси ежика Брянщины!». Вчера прошли первые экоуроки для учащихся младших классов, а старшеклассники активно стали приносить батарейки и складывать их в специальный контейнер. Считаю, что такие акции очень полезны и необходимы для всех нас, потому что способствуют формированию ответственного отношения к потреблению и утилизации отходов. Наши дети отзывчивы на экопроекты и не только сами в них принимают участие, но и вовлекают взрослых, рассказывают родителям про правила обращения с опасными отходами, - поделилась педагог-организатор брянской средней школы №4 Татьяна Холомеева.

- В каждой батарейке есть токсичные элементы и металлы. Попадая в контейнер с мусором, под воздействием агрессивной среды защитная оболочка батарейки начинает разлагаться. Опасные вещества попадают в почву, воду и воздух, нанося вред всему живому – растениям, животным, человеку. Поэтому каждый из нас должен знать и соблюдать правила обращения с отходами, - прокомментировала руководитель экологической службы регионального оператора по обращению с ТКО Татьяна Корытина.