Житель Брянска нанес знакомому не менее восьми ударов ножом

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске 19 сентября 2020 года в доме на улице Красноармейской произошло убийство. 33-летний ранее судимый местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, убил своего знакомого в его же квартире.

Мужчина нанес приятелю не менее восьми ножевых ранений в грудь, а также несколько ударов рукоятью швабры по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи провели осмотр, после чего обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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