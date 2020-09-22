В брянском Стародубе 22 сентября отмечают день города

Фото: администрация Стародубского округа.

22 сентября в городе Стародубе Брянской области отмечают день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В праздничный день у мемориала «Стена Памяти» прошел митинг «Мы этой памяти верны».

Поздравить земляков пришел ветеран Великой Отечественной войны Михаил Наумович Черкай. На митинге также собрались руководители города, представители силовых структур, общественники, школьники, кадеты, жители и гости города.

К мемориальному комплексу возложили венки и цветы. Память павших почтили минутой молчания и оружейными залпами, рассказали в администрации Стародубского округа.

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