В Брянской области наказали трех чиновников за проверку ярмарки

В Унече Брянской области сотрудники районной администрации в нарушение закона провели проверку индивидуального предпринимателя.

Чиновники обследовали земельные участки под тремя торговыми местами на территории муниципальной универсальной ярмарки по улице Иванова.

При прокурорской проверке выяснилось, что должностные лица действовали без необходимого задания, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На трех сотрудников администрации города Унечи завели административные дела за несоблюдение требований законодательства о государственном и муниципальном контроле.

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