Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.

В Брянске в сентябре зацвела сирень. Фотографиями растений делятся жители города в социальных сетях. Брянцы рассказывают, что видели редкое явление в разных районах города.

Специалисты говорят, что в осеннем цветении сирени нет ничего удивительного. Конечно, обычное время появления цветков – это май-июнь. Но в теплую осень растение часто радует окружающих повторным цветением.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».