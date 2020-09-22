В Суземке Брянской области 23 и 24 сентября закроют железнодорожный переезд

В Брянской области перекроют для движения железнодорожный переезд на 487 километре станции Суземка. Ограничения будут действовать с 9.00 23 сентября по 17.00 24 сентября.

Закрытие переезда связано с обслуживанием железнодорожного полотна и подготовкой его к зиме. Путейцы вскроют настил и поменяют скрепления.

Объехать закрытый участок можно через переезд на 489 километре, рассказали в службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

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