Жители Брянской области смогут бесплатно получить землю под строительство жилья

В Брянской области планируют давать бесплатные участки для жилищного строительства. Соответствующий законопроект принят в первом чтении депутатами областной думы.

Землю будут предоставлять работникам социально-значимых отраслей: здравоохранения, образования, искусства и культуры. Также участки под индивидуальное жилищное строительство смогут получить специалисты следующих сфер: физическая культура и спорт, лесное и лесопарковое хозяйство, лесное дело, ветеринария и зоотехника.

Землю планируют давать на шесть лет. Через пять лет пользования гражданин получит право приобрести свой надел в собственность. Но при соблюдении одного условия: на участке обязательно должен быть построен жилой дом. Если этого не произойдет, землю изымут обратно в государственную собственность, рассказали в пресс-службе брянской областной думы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».